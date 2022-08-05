ماذا سلّم ميقاتي السفير الإيراني؟

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ذكرت "الاخبار" انه خلال اللقاء الذي جمع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بالسفير الإيراني الجديد مجتبى أماني، كأوّل زيارة دبلوماسية بعد تقديم الأخير أوراق اعتماده، علمت "الأخبار" أن الاجتماع تناول موضوع تأمين الفيول الإيراني لمعامل الكهرباء، وأن ميقاتي سلّم أماني مواصفات وشروط الفيول الذي يحتاج إليه لبنان، بينما تناول السفير فكرة أن تكون هناك زيارة لمسؤولين حكوميين إلى إيران لمناقشة هذا الأمر بشكل رسمي.في المقابل نقلت" البناء" عن مصادر نيابية واقتصادية" سؤالها عن سبب تجاهل ميقاتي العرض الذي قدّمه السيد نصرالله للفيول الايراني".وتساءلت لماذا لا يقنع الأميركيين بتحرير خط الغاز العربي إذا كان لا يجرؤ على إقناعهم بقبول الفيول الايراني؟واعتبرت "البناء" ان خط الغاز العربي الى لبنان لن يفعل بسبب تعقيدات عدة داخلية وخارجية تتعلق بالمصلحة الاميركية التي تريد ابقاء الحصار على لبنان وتجويع شعبه للضغط بملف ترسيم الحدود الذي يبدو أنه بلغ خواتيمه الإيجابية حتى الساعة بانتظار الرد الاسرائيلي النهائي على المقترح اللبناني الذي من المتوقع ان يأتي به الوسيط الأميركي هوكشتاين الاسبوع المقبل وبالتالي لا غاز من مصر ولا كهرباء من الأردن في الوقت الراهن.