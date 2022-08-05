المؤتمر العام لتيار "المستقبل" مؤجّل الى ذكرى اغتيال الحريري

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كتب عبد الله قمح في "الاخبار": المؤتمر العام لتيار المستقبل، والذي وعد رئيسه سعد الحريري بالدعوة إليه هذا الصيف لإجراء «محاسبة شاملة» في أعقاب الاستحقاق الانتخابي الماضي وانتخاب قيادة جديدة تتولى إدارة التيّار خلال فترة «تعليق العمل السياسي»، بات في حكم المؤجل ربطاً بابتعاد رئيس التيار وتفرّغه لأمور أخرى.ورجّحت مصادر قيادية عقد المؤتمر بالتزامن مع إحياء ذكرى اغتيال الرئيس رفيق الحريري. فيما لا يبدو الموعد نهائياً بسبب الضياع الذي يسيطر على التيار منذ إعلان الحريري تعليق العمل السياسي، يشهد بيت المستقبل الداخلي اشتباكاً يفرض إيقاعه على الجميع. آخر نماذج الاشتباك الداخلي، ذلك المرتبط بحالة التجاهل عمداً للتوجيهات الحزبية. يسري ذلك على أعضاء هيئة «المكتب التنفيذي» الذي يُفترض أنه هيئة عُليا. رفض معظم الأعضاء الدعوة التي أتتهم عبر «واتساب» من قبل أمين عام تيّار المستقبل، أحمد الحريري، للاجتماع عصر الخميس الماضي. الاجتماع الذي لم يخصّص له جدول أعمال واضح، اعتبر من قبل هؤلاء «لزوم ما لا يلزم»، بخاصة أن رئيس التيّار، سعد الحريري، منقطع عن العمل السياسي بشكل كُلي. هذا الامر ، بحسب ما علمت «الأخبار»، دفع النائبة السابقة بهية الحريري، أخيراً، بصفتها القائمة بأعمال الرئيس الحريري في بيروت وراعية مصالح العائلة، إلى التدخل والتمهيد لفتح النقاش حول المستقبل!في المقابل، تنفي مصادر قيادية في «التيار» وجود «مناوشات داخلية» وتُشدّد على «انتظام العلاقة» بين سعد وأحمد «تحت رعاية بهية الحريري». وتجزم بأن الخروج من حالة «الركود السياسي» أمر غير مطروح على النقاش حالياً، لكنها تربط العودة إلى الساحة بـ«انتعاش المسار السياسي العام»، في تلميح إلى نهاية العهد.