"سيتي بلو" تترك مطمر الناعمة

كتبت "الاخبار": بعد أيّام قليلة على موافقة شركة كهرباء لبنان على تلزيم مولدات مطمر الناعمة إلى شركة «clean energy solution» باتفاق رضائي بين الطرفين بهدف تغذية القرى المتضررة من المطمر بالكهرباء مجاناً، أبلغت شركة «سيتي بلو» موظفيها بضرورة إخلاء المطمر بسبب عدم تلقي الشركة اتفاقاً رسمياً بالتلزيم من قبل مجلس الإنماء والإعمار وذلك مقابل مهمّة تنفيس المطمر وحرق الغازات المنبعثة منه، والتخلّص من عصارة النفايات والاهتمام بالعشب المزروع في حال نشوب حريق، وهو ما يهدّد السلامة العامّة. يؤكد رئيس مجلس إدارة «سيتي بلو» ميلاد معوّض لـ«الأخبار» هذا الأمر، وأنه وُعِد بتلزيمه المشروع منذ نهاية السنة الماضية، إلا أن ذلك لم يحصل بسبب التأخر الحاصل بالمعاملات «ولم يصلني حتى اللحظة أي اتفاق من مجلس الإنماء والإعمار، علماً بأنه كان من المفترض أن يصلني الأسبوع الماضي، في حين أنني لم أعد قادراً على دفع المستحقات بما فيها ألف ليتر من المازوت يومياً، والدولة غير مهتمة».

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