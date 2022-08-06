انطلق من الشاطئ اللبناني بطريقة غير شرعية.. وهذا ما جرى في عرض البحر

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تعرض المركب الذي انطلق بشكل غير شرعي منذ ايام عدة من شمال لبنان للغرق مساء البارحة قبالة الشواطئ التركية وكان على متنه اكثر من ١٠٠ شخص من طرابلس وعكار.الا ان احد الزوارق البحرية التابع لاحدى الدول الاوروبية تدخلت وتمكنت من انتشالهم جميعاً وانقاذهم ونقلتهم الى الشواطئ الاسبانية.