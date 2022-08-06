هل ستعود طوابير البنزين مع اقفال المصارف؟

بعد قرار جمعية المصارف الاضراب اعتبارًا من يوم الاثنين، أكد ممثل موزعي المحروقات فادي ابو شقرا في حديث عبر "لبنان 24" انه من الصعب على البلد تحمل هذا الاضراب.

ابو شقرا طمأن الى ان البنزين متوفر ولا داعي للهلع، داعياً الى حلّ مشكلة صيرفة وتأمين الاعتمادات منعاً لعودة أزمة المحروقات.

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