التأهب كبير.. هل سيتدخل "حزب الله" في حرب غزّة؟

مع احتدامِ الأوضاع في قطاع غزّة عقب شنّ الجيش الإسرائيلي عدواناً على القطاع، أمس، تتجهُ الأنظار إلى ما يُمكن أن تشهده الساحة الميدانية من تطورات عسكرية، وذلك بعد إعلان العدو بأنّ العمليات مستمرة.

وفي ظلّ المشهدية القائمة، أصدر "حزب الله" بياناً حيّا فيه فصائل المقاومة الفلسطينية على مواجهتها للعدوان، مثنياً على الوحدة في صفوف تلك الفصائل وتآزرها خلال عملية المواجهة.

مقابل ذلك، طُرحت تساؤلات عن احتمال تدخل "حزب الله" في المعركة، وعمّا إذا كانت ستكون له مبادرة باتجاه مساعدة الفصائل الفلسطينية.

مصادر مقربة من "حزب الله" قالت لـ"لبنان24" إنّ "المعركة ما زالت في بدايتها وهي تؤكد أن الجرائم الإسرائيلية لا تنتهي أبداً"، وتضيف: "حزب الله يدعم كل فصائل المقاومة الفلسطينية والتي بإمكانها أن تخوض معركة الشرف بكل بسالة وثبات، كما أن التنسيق الدائم مع تلك الفصائل لم ينقطع، وحرب غزة عام 2021 كانت خير شاهد على ذلك".