Advertisement

لبنان

التأهب كبير.. هل سيتدخل "حزب الله" في حرب غزّة؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
06-08-2022 | 01:15
A-
A+
Doc-P-978138-637953701453809336.jpeg
Doc-P-978138-637953701453809336.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

مع احتدامِ الأوضاع في قطاع غزّة عقب شنّ الجيش الإسرائيلي عدواناً على القطاع، أمس، تتجهُ الأنظار إلى ما يُمكن أن تشهده الساحة الميدانية من تطورات عسكرية، وذلك بعد إعلان العدو بأنّ العمليات مستمرة.

وفي ظلّ المشهدية القائمة، أصدر "حزب الله" بياناً حيّا فيه فصائل المقاومة الفلسطينية على مواجهتها للعدوان، مثنياً على الوحدة في صفوف تلك الفصائل وتآزرها خلال عملية المواجهة.

مقابل ذلك، طُرحت تساؤلات عن احتمال تدخل "حزب الله" في المعركة، وعمّا إذا كانت ستكون له مبادرة باتجاه مساعدة الفصائل الفلسطينية.

مصادر مقربة من "حزب الله" قالت لـ"لبنان24" إنّ "المعركة ما زالت في بدايتها وهي تؤكد أن الجرائم الإسرائيلية لا تنتهي أبداً"، وتضيف: "حزب الله يدعم كل فصائل المقاومة الفلسطينية والتي بإمكانها أن تخوض معركة الشرف بكل بسالة وثبات، كما أن التنسيق الدائم مع تلك الفصائل لم ينقطع، وحرب غزة عام 2021 كانت خير شاهد على ذلك".

Advertisement
المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:15 | 2022-08-06
04:05 | 2022-08-06
04:00 | 2022-08-06
03:57 | 2022-08-06
03:45 | 2022-08-06
03:40 | 2022-08-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website