ضريبة سنوية على "الطاقة الشمسية"؟

شهدت الأشهر الأربعة الفائتة فورة في تركيب أنظمة ألواح الطاقة الشمسية والإستغناء نهائياً عن "كهرباء الدولة والمولّدات" في آلاف الوحدات السكنية والمصانع والمتاجر وغيرها في كافة المحافظات والأقضية.

ومع توسع العمل في هذا النظام ، تقدم أحد المستشارين بإقتراح ضرائبي الى وزارة الطاقة والمياه، يرمي، إذا أقر، الى إستيفاء 200 ألف ليرة لبنانية عن كل لوحة طاقة شمسية سنوياً ، أي إذا كان المنزل يستعمل 10 لوحات فسيدفع سنوياً مليوني ليرة ، وذلك على غرار الضرائب التي يتم تحصيلها من الآبار الإرتوازية كون المياه الجوفية هي ملك الدولة .