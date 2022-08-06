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لبنان

ضريبة سنوية على "الطاقة الشمسية"؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
06-08-2022 | 01:45
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شهدت الأشهر الأربعة الفائتة فورة في تركيب أنظمة ألواح الطاقة الشمسية والإستغناء نهائياً عن "كهرباء الدولة والمولّدات" في آلاف الوحدات السكنية والمصانع والمتاجر وغيرها في كافة المحافظات والأقضية.

 ومع توسع العمل في هذا النظام ، تقدم أحد المستشارين بإقتراح ضرائبي الى وزارة الطاقة والمياه، يرمي، إذا أقر، الى إستيفاء 200  ألف ليرة لبنانية عن كل لوحة طاقة شمسية سنوياً ، أي إذا كان المنزل يستعمل 10 لوحات فسيدفع سنوياً مليوني  ليرة ، وذلك على غرار الضرائب التي يتم تحصيلها من الآبار الإرتوازية كون المياه الجوفية هي ملك الدولة .

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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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