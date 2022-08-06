اطلاق نار متنقل في طرابلس.. اليكم التفاصيل

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الى ذلك، شهدت منطقة الخناق باب الرمل إطلاق رصاص طال أحد الباصات عند قرابة الساعة الثالثة فجر اليوم دون معرفة الأسباب.

نقل احد الاشخاص فجر اليوم الى مستشفى الاسلامي في طرابلس للعلاج بعد تعرضه فجراً لاطلاق نار في محلة شارع عزمي في طرابلس امام احد المقاهي، وقد وصفت حالته بالمستقرة.وعند اوتوستراد القلمون، اقدمت سيارة مجهولة فجر اليوم على اطلاق الرصاص في الهواء من دون وقوع اصابات، ما ادى لحال من الهلع.