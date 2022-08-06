Advertisement

لبنان

اطلاق نار متنقل في طرابلس.. اليكم التفاصيل

Lebanon 24
06-08-2022 | 01:29
A-
A+
Doc-P-978142-637953714695779585.jpg
Doc-P-978142-637953714695779585.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نقل احد الاشخاص فجر اليوم الى مستشفى الاسلامي في طرابلس للعلاج بعد تعرضه فجراً لاطلاق نار في محلة شارع عزمي في طرابلس امام احد المقاهي، وقد وصفت حالته بالمستقرة.
وعند اوتوستراد القلمون، اقدمت سيارة مجهولة فجر اليوم على اطلاق الرصاص في الهواء من دون وقوع اصابات، ما ادى لحال من الهلع.
Advertisement
الى ذلك، شهدت منطقة الخناق باب الرمل إطلاق رصاص طال أحد الباصات عند قرابة الساعة الثالثة فجر اليوم دون معرفة الأسباب.
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:15 | 2022-08-06
04:05 | 2022-08-06
04:00 | 2022-08-06
03:57 | 2022-08-06
03:45 | 2022-08-06
03:40 | 2022-08-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website