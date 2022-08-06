الكهرباء مقطوعة.. والأهالي يناشدون

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تعاني عدد من القرى والبلدات في محافظة عكّار من إنقطاع تام للتيار الكهربائي منذُ أكثر من يومين من دون معرفة الأسباب.وقد ناشدَ الأهالي المعنيين وفعاليات عكّار بضرورة متابعة الموضوع ومعرفة الأسباب وللمطالبة بتزويد المنطقة بالكهرباء كسائر المحافظات الأخرى.