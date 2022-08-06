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لبنان

فلسطينيو لبنان.. هكذا يقرأون مُجريات حرب غزّة

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
06-08-2022 | 05:15
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علّقت مصادر فلسطينية في لبنان على مُجريات العدوان الإسرائيلي الذي يشهدهُ قطاع غزّة منذ يوم أمس الجمعة، فأكّدت عبر "لبنان24" أن "المشهد يكشف عن تصميم إسرائيليّ لخوض مواجهة جديدة وكبرى مع الفلسطينيين الذين طوروا من قدراتهم القتالية".
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وأشارت المصادر إلى أنّ "التكاتف الذي شهده القطاع بين الفصائل الفلسطينية المختلفة لهو دليل على وحدة الشعب الفلسطيني وتآزره في صف واحد دفاعاً عن قطاع غزة"، مضيفة: "نأمل أن ينسحب هذا الأمر على مخيمات الشتات الفلسطيني وتحديداً في لبنان. الإنقسام لا ينفع أحداً بل يزيد من الضعف، وفي الإتحاد قوّة دائماً".
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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