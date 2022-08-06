فلسطينيو لبنان.. هكذا يقرأون مُجريات حرب غزّة

علّقت مصادر فلسطينية في لبنان على مُجريات العدوان الإسرائيلي الذي يشهدهُ قطاع غزّة منذ يوم أمس الجمعة، فأكّدت عبر "لبنان24" أن "المشهد يكشف عن تصميم إسرائيليّ لخوض مواجهة جديدة وكبرى مع الفلسطينيين الذين طوروا من قدراتهم القتالية".

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