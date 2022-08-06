حزب الله يخطط لتوجيه آخر ضربة لاسرائيل.. هذا ما أعلنه قائد الحرس الثوري

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كشف قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني العميد إسماعيل قاآني، أن "حزب الله يخطط لتوجيه آخر ضربة للكيان الصهيوني وإزالته من الوجود في الوقت المناسب".واعتبر أن "أمن إسرائيل آخذ في التراجع"، مضيفاً: "لن نتوقف عن القتال في ميادين المقاومة وسنواصل الصمود".وقال: "نخطط للتعامل مع جرائم أميركا والكيان الصهيوني وسنرد عليها بشكل حاسم في الوقت المناسب".