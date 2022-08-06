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لبنان

وزير مصدوم: قالوا لي راجع فلان

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
06-08-2022 | 06:00
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طُلب من احد الوزراء لدى مراجعته في مرسوم اعده ولم يصدر بعد، مراجعة رئيس تكتل سياسي للحصول على موافقته. وإذا لم يوافق  فلا امل في صدور المرسوم …
 
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