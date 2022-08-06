حادث مروّع في لبنان يؤلم نجمة "باب الحارة".. ما حصل مأسوي جداً!

محمود سيف الدين، الذي قضى إثر حادث سير مروّع تعرض له، مساء أمس الجمعة، على أوتوستراد الجيّة وذلك إبّان حضوره حفل زفافٍ كان يُقام في صالةٍ على مقربة من الطريق الدوليّة. فُجعت الممثلة السوريّة هلا اليماني بوفاة والد زوجها السيّد، الذي قضى إثر حادث سير مروّع تعرض له، مساء أمس الجمعة، على أوتوستراد الجيّة وذلك إبّان حضوره حفل زفافٍ كان يُقام في صالةٍ على مقربة من الطريق الدوليّة.

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ووفقاً لمعلومات "لبنان24"، فإنّ سيف الدين كان داخل الصالة، مساء الجمعة، وخرج منها من أجل إحضار هاتفه من السيارة التي كان يركنها على الطريق مباشرة. وفجأة، اصطدمت مركبة مسرعة به لتصيبه بشكل مباشر.

وعلى الفور، حضرت فرق الإسعاف إلى المكان وجرى نقل سيف الدين إلى مستشفى سبلين الحكومي، إلا أنه توفيَ فجر اليوم السبت متأثراً بجراحه.

وكانت اليماني تزوّجت من السيّد محمد سيف الدين عام 2014، وهي معروفةٌ بأدوارها الفنية العديدة ضمن الدراما السوريّة، إذ كانت لها مشاركات في مسلسلات عديدة أبرزها باب الحارة بدور "فايزة - زوجة عصام"، الولادة من الخاصرة، رجال العز، مرايا، وغيرها.