الألبان والأجبان ليست للفقير

مع ارتفاع سعر صرف الدولار تسجل أسعار المواد الغذائية ارتفاعاً اذ تبيّن أن بعض المتاجر رفع أسعار الألبان والأجبان لديها، فبات نصف كلغ اللبنة البلدية يُباع بـ١٠٣ ألاف ليرة.

أما في ما خصّ حليب البقر الطازج، فقد ارتفع سعر الـ5 كلغ منه ليصل إلى ١٣٠ ألف ليرة بعدما كان أواخر الشهر الماضي بـ١٠٠ ألف ليرة تقريباً.

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