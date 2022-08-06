مفاجأة عن الباخرة الأوكرانية التي ستصلُ إلى لبنان.. ما الجديد بشأنها؟

كشفت مصادر في مرفأ طرابلس لـ"لبنان24" أنّ "الباخرة الأوكرانية رازوني التي انطلقت باتجاه لبنان قبل أيام، لم يتم طلب التصريح لها حتى الساعة بالدخول إلى مرفأ طرابلس".

Advertisement



وأشارت المصادر إلى أنه "حتى الآن، لم يتم تقديم أي علم وخبر لدى إدارة الجمارك اللبنانية بخصوص تلك الباخرة، في حين أن السلطات بانتظار طلب التصريح من الوكالة الخاصة بالباخرة، إذ من المفترض أن يتم تقديمه خلال الساعات القادمة بحال أرادت الدخول إلى مرفأ طرابلس".



وأكدت مصادر أمنية في المرفأ لـ"لبنان24" أنه "ليس لديهم أي تصريح حتى الساعة بوجوب دخول الباخرة الى المرفأ، وأن كل ما تم الاشارة اليه كان فقط عبر الاعلام".



وكانت الباخرة "رازوني" استحوذت على اهتمام دوليّ كبير خلال الأيام القليلة الماضية، باعتبارها أوّل سفينة حبوب تُبحر من أوكرانيا عقب بدء الحرب مع روسيا في شباط الماضي.



وكما هو معلوم، فإنّ تلك الباخرة التي رفع عليها علم "سيراليون"، تحمل أطناناً من الذرة والقمح، وقد عبرت ممراً آمناً بإشراف دولي.



باخرة ثانية سترسو يوم غد في مرفأ طرابلس



وبالاضافة الى الباخرة "رازوني"، فقد انطلقت يوم 29 تموز الماضي الباخرة "نيو باريس" من مرفأ "ازمايل" في أوكرانيا وتحمل علم "بالاو"، من المتوقع ان توصل الى مرفأ طرابلس يوم الاحد 7 اب عند الساعة 10 مساء وهي محملة أيضاً بالذرة.