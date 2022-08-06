الحوت: رئاسة الحكومة ليست مكسر عصا

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قال النائب عماد الحوت: بات واضحا أننا أمام كل إستحقاق يلجأ فريق التيار الوطني الحر والنائب جبران باسيل الى إعتماد الخطاب الطائفي ليخوض معاركه، وهو اليوم يستهدف موقع رئاسة الحكومة والطائفة السنية ليقول للمسيحيين زورا أنكم مستهدفون وأنا من سيخوض المعركة دفاعا عنكم، خصوصا أن حظوظه اليوم متراجعة في الوصول الى رئاسة الجمهورية، لذلك فهو يسعى اليوم الى تحقيق مكتسبات شخصية على حساب الافتراء على رئاسة الحكومة، وهذا أمر غير مقبول ولن نرضى بأي شكل من الأشكال أن يكون الموقع السني الأول مكسر عصا ولن نقبل بأي خطاب يؤدي الى شد العصب والتحريض وصولا الى رفع المتاريس.