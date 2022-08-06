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لبنان

"أولياء الطلاب في الخارج": للاسراع في بت الدعاوى ضد المصارف

Lebanon 24
06-08-2022 | 08:45
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عقدت الهيئتان التأسيسية والإدارية ل "الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية"، اجتماعا أصدرتا بعده بيانا قالتا فيه: "كل يوم يتيقن اللبنانيون ان المصارف سرقت أموالهم وأن اقتصادهم تم تدميره بشكل ممنهج ومدروس، وأن مستقبل شبابهم وطلابهم تمت تصفيته بأوامر مباشرة من تحالف السلطة الفاسدة وعصابة جمعية المصارف".
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وختم: "تدعو الجمعية قضاة العجلة بالاسراع بالبت بالدعاوى المرفوعة من الطلاب وذويهم بوجه المصارف، وفقا لأحكام قانون الدولار الطالبي، حفاظا على مستقبل ابنائنا الذين يتابعون تعليمهم في الجامعات الاجنبية، بعدما أصبحوا ضحايا التشرد بفعل تعسف وطغيان المصارف وتلكؤ القضاء".
المصدر: الوكالة الوطنية
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