ارتفاع ملحوظ في دولار السوق الموازية عصراً.. اليكم التسعيرة

يتراوح سعر صرف الدولار عصر اليوم السبت في السوق الموازية ما بين 30900 و31000 ليرة للدولار الواحد.

بينما افتتح سعر صرف الدولار صباح اليوم في السوق الموازية على تسعيرة ما بين 30700 و30750 ليرة للدولار الواحد.