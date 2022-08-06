حادث سير على أتوستراد شكا وانقلاب سيارة

أدى حادث سير على أتوستراد شكا إلى انقلاب سيارة من نوع مرسيدس بيضاء اللون عن مسارها، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

وقد توجهت فرق الإسعاف الى المكان.