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لبنان

حادث سير على أتوستراد شكا وانقلاب سيارة

Lebanon 24
06-08-2022 | 09:37
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أدى حادث سير على أتوستراد شكا إلى انقلاب سيارة من نوع مرسيدس بيضاء اللون عن مسارها، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
 
وقد توجهت فرق الإسعاف الى المكان.
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