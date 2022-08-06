الحاج حسن: لتشكيل لجنة أهلية تطوعية لدعم صندوق النظافة في بعلبك

عقدت لجنة الأزمة لمدينة بعلبك اجتماعها الثالث في مركز الإمام الخميني الثقافي، في حضور رئيس تكتل بعلبك الهرمل النائب الدكتور حسين الحاج حسن، وشخصيات معنية.

وقال الحاج حسن في ختام الاجتماع: "عقدت خلية الازمة لمدينة بعلبك، المنبثقة من خلية الازمة في محافظة بعلبك الهرمل، اجتماعها الثالث، واستمعت إلى المسؤولين في مؤسسة مياه البقاع عن التطورات الحاصلة منذ تشكيل خلية الأزمة حتى يومنا هذا. وتبين أن هناك تحسنا في توزيع المياه في مدينة بعلبك، وهذا ما لمسناه أيضا من خلال عدد من المواطنين، ومن عدة أحياء كانت محرومة من إيصال المياه اليها، كما وضعنا المسؤولون في مؤسسة مياه البقاع في أجواء الإصلاحات التي حصلت على بعض الآبار، والإصلاحات التي يمكن ان تحصل خلال الأيام المقبلة لبعض الأعطال الموجودة. كما تم وضعنا في أجواء مواجهة الاعتداءات على الشبكة، وتبين أن الاعتداءات تتزايد في مقابل إزالة بعض الاعتداءات، وهذا الأمر يحتاج إلى تفهم المواطنين الذين ستطالهم بعض الإجراءات بنتيجة هذه الاعتداءات، حتى لا يأخذ أحد أكثر من حقه في المياه على حساب جاره أو على حساب الحي المجاور".

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وأشار إلى أن "هناك مشكلة مطمر الكيال الذي صار يشكل خطرا، نتيجة تراكم النفايات، وعلى هذا الاساس تقرر تشكيل لجنة أهلية يشارك فيها حزب الله في العمل والدعم، إلى جانب الأخوة في حركة أمل وحزب البعث العربي الإشتراكي وكل الفاعليات الموجودة في مدينة بعلبك والشخصيات المقتدرة ماليا الراغبة في التطوع والمشاركة في دعم صندوق النظافة، لتغطية نقطتين أساسيتين: دعم العمال في البلدية، لان العامل يتقاضى حاليا 27,000 ليرة يوميا، وهذا المبلغ هو أقل من ثمن ربطتي خبز، ولمعالجة مشكلة تأمين المازوت لسيارات النفايات، وهذا الامر سيكون موضوع متابعة ونسأل الله التوفيق".