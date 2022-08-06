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لبنان

حميه: لبنان يرفض بشكل مطلق تجاوز سيادته على قراره

Lebanon 24
06-08-2022 | 10:09
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غرّد وزير النقل والاشغال العامة في حكومة تصريف الاعمال علي حمية عبر حسابه على تويتر كاتباً: "لبنان بلدٌ صغيرٌ بمساحته ، كبيرٌ بدوره ، عميق بتأثيره ، متميزٌ بجغرافيته …وعلى الرغم مما يعانيه راهناً ، فهو يفرض احترامه على دول العالم ، ويرفض بشكل مطلق تجاوز سيادته على قراره، أو القفز فوق قوانينه التي ترعى وتصون علاقاته الدولية المتوازنة".
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