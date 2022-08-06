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لبنان

جنبلاط يتحرّك بعد اقتحام معمل الأولي للكهرباء.. ماذا فعل؟

Lebanon 24
06-08-2022 | 11:28
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أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، في بيان، أن "رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط اكد خلال تواصله مع رئيس مجلس الادارة المدير العام للمصلحة سامي علوية رفضه التام لاقتحام معمل الاولي من قبل بعض المحتجين"، مؤكداً أن "معالجة موضوع الطاقة يبدأ من الاصلاح العام في الوزارة المختصة".
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وأوضحت المصلحة أنها "ومنعاً لاي استغلال للحادثة او تسييس للامور الفنية، تنشر نص الرسالة الواردة من رئيس الحزب التقدمي حرفياً: الاستاذ سامي علوية، انني أعبر عن رفضي لاي تصرف غير مدروس من اي جهة كانت. معالجة موضوع الطاقة يبتدئ من الاصلاح العام في الوزارة المختصة التي تتخبط بين العهد القديم والعهد الجديد. وليد جنبلاط".
 
 
 
 
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