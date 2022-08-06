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لبنان

كارثة كبيرة كادت تهزّ عكار.. هذا ما حصل مساء!

Lebanon 24
06-08-2022 | 11:45
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أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" بأن 4 سيارات اطفاء تابعة للدفاع المدني في سهل عكار، تمكنت من اهماد النيران التي اندلعت في "محطة البيطار" للوقود على طريق عام تل عباس الشرقي، والتي طاولت ايضاً منزل صاحب المحطة الكائن فوقها تماماً.
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واقتصرت الاضرار على الماديات، وقد تم تجنيب خزانات الوقود الرئيسية نيران الحريق، الامر الذي انقذ المنطقة من كارثة كبيرة.
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