3 وفيات جديدة بـ"كورونا" في لبنان اليوم.. ماذا عن الإصابات؟

أعلنت وزارة الصحة العامّة في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا، اليوم السبت، عن "تسجيل 1876 إصابة جديدة بكورونا ليصبح العدد الإجمالي للإصابات 1185405".



ولفتت الوزارة في تقريرها، إلى تسجيل "3 حالات وفاة، وبذلك يصبح العدد الإجمالي للوفيات 10546".

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