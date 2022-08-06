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لبنان

3 وفيات جديدة بـ"كورونا" في لبنان اليوم.. ماذا عن الإصابات؟

Lebanon 24
06-08-2022 | 13:39
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أعلنت وزارة الصحة العامّة في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا، اليوم السبت، عن "تسجيل 1876 إصابة جديدة بكورونا ليصبح العدد الإجمالي للإصابات 1185405".

ولفتت الوزارة في تقريرها، إلى تسجيل "3 حالات وفاة، وبذلك يصبح العدد الإجمالي للوفيات 10546".
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