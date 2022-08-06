إطلاق نار وعمليات سلب.. هذا ما شهدته طرابلس مساء اليوم

أقدَمَ المدعو "م.م." على إطلاق نار من بندقية صيد باتجاه المدعو "ر.ع." في منطقة القبة - طرابلس.

"لبنان24" في الشمال، فإن الحادثة حصلت بسبب إشكال بين الطرفين في المحلة المذكورة، وقد أسفرت عن إصابة "ر.ع." بجروح في قدمه.

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وفقاً لمندوبةفي الشمال، فإن الحادثة حصلت بسبب إشكال بين الطرفين في المحلة المذكورة، وقد أسفرت عن إصابة "ر.ع." بجروح في قدمه.

إلى ذلك، أقدم ملثمان يستقلان دراجة نارية على سلب أحد الأشخاص محفظته وهاتفه الخليوي في محلة شارع نقابة الأطباء في طرابلس.

وبحسب معلومات "لبنان24"، فإن المحفظة كانت تحتوي على مبلغ كبير من المال، وقد فرّ السارقان إلى جهة مجهولة.

كذلك، أفيد عن تعرّض أحد الأشخاص لسلب دراجته النّارية من قبل مجهولين في محلة طريق سقي البداوي.