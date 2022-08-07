مسؤول اقتصادي يكشف: هذا السعر سيعتمد للدولار الجمركي

Advertisement

أكد مسؤول إقتصادي لبناني رفيع أنه إستطاع أن يقنع المعنيين بالأرقام والدراسات والنماذج أن أكبر كبوة للإقتصاد تكون برفع الدولار الجمركي مرةً واحدة الى حد سعر منصة صيرفة ، وقد نجح بأخذ وعدٍ من المعنيين بأن الدولار الجمركي لن يتخطى ١٢ الف ليرة لبنانية ، كما هناك إقتراح أن يكون ١٠ آلاف من أجل إنصاف الصناعيين وعدم ضرب هذا القطاع .المصدر أكد أن الدولار الجمركي لن يكون عبئاً على الطبقات الوسطى والفقيرة لأن معظم السلع الإستهلاكية سوف تبقى على دولار ١٥٠٠ ليرة لبنانية لحين تثبيت سعر صرف الدولار.وكشف المصدر عن لقاءات ستحصل من جمعية الصناعيين وجمعيات التجار والغرف التجارية لوضع اللمسات الأخيرة للدولار الجمركي.