Advertisement

لبنان

المستقبل يحسم: "لا هيدا ولا هيداك"

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
07-08-2022 | 01:30
A-
A+
Doc-P-978476-637954567222861141.jpg
Doc-P-978476-637954567222861141.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger


بالرغم من عدم وضع الاستحقاق الرئاسي على نار حامية بسبب الانشغالات بالاستحقاقات الاخرى،  الا ان "تيار المستقبل" الذي ابتعد علنا عن الحياة السياسية، بات لديه توجه عام لهذا الاستحقاق.
وبحسب مصادر مطلعة فإن "التيار الازرق" لن يتدخل في الانتخابات الرئاسية ما دام مستمرا في تعليق عمله السياسي لكن النواب المقربين منه سيكون لهم رأي لا يزعج رئيس التيار سعد الحريري.
Advertisement
وتشير المصادر  الى انه على عكس ما توقع البعض، فإن رفض "المستقبل" ونوابه لرئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع لا يعني ابدا دعم رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل بل على العكس  من ذلك فرفض جعجع يوازيه رفض باسيل.

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:00 | 2022-08-07
04:00 | 2022-08-07
07:00 | 2022-08-07
05:00 | 2022-08-07
04:15 | 2022-08-07
08:35 | 2022-08-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website