المستقبل يحسم: "لا هيدا ولا هيداك"

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بالرغم من عدم وضع الاستحقاق الرئاسي على نار حامية بسبب الانشغالات بالاستحقاقات الاخرى، الا ان "تيار المستقبل" الذي ابتعد علنا عن الحياة السياسية، بات لديه توجه عام لهذا الاستحقاق.وبحسب مصادر مطلعة فإن "التيار الازرق" لن يتدخل في الانتخابات الرئاسية ما دام مستمرا في تعليق عمله السياسي لكن النواب المقربين منه سيكون لهم رأي لا يزعج رئيس التيار سعد الحريري.وتشير المصادر الى انه على عكس ما توقع البعض، فإن رفض "المستقبل" ونوابه لرئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع لا يعني ابدا دعم رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل بل على العكس من ذلك فرفض جعجع يوازيه رفض باسيل.