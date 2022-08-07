Advertisement

لبنان

ماذا يقترح الطاشناق لعدم تقسيم البلدية؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
07-08-2022 | 01:45
A-
A+
Doc-P-978477-637954568611448749.jpg
Doc-P-978477-637954568611448749.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لا يوافق حزب الطاشناق على طرح "التيار الوطني الحر"  تقسيم بلدية بيروت الى بلديتين : الأولى تضم الأشرفية، الصيفي، الرميل، المدور والمرفأ، والثانية مناطق ميناء الحصن، الباشورة، راس بيروت، المصيطبة، زقاق البلاط، المزرعة وعين المريسة.
Advertisement
ويعتبر  الطاشناق" أن  هذا الطرح غير قابل للتطبيق ويشكل حساسية لكونه يبدو طائفيا"، ويرى" أن الحل الأمثل  لمشكلة بلدية  بيروت يتمثل في  انتخاب أعضاء البلدية على اساس الدوائر ال 12 وهذا من شأنه أن يحقق الإنماء ويحفز على التعاون من أجل بيروت بكل دوائرها".

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:00 | 2022-08-07
04:00 | 2022-08-07
07:00 | 2022-08-07
05:00 | 2022-08-07
04:15 | 2022-08-07
08:35 | 2022-08-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website