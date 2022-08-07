ماذا يقترح الطاشناق لعدم تقسيم البلدية؟

Advertisement

لا يوافق حزب الطاشناق على طرح "التيار الوطني الحر" تقسيم بلدية بيروت الى بلديتين : الأولى تضم الأشرفية، الصيفي، الرميل، المدور والمرفأ، والثانية مناطق ميناء الحصن، الباشورة، راس بيروت، المصيطبة، زقاق البلاط، المزرعة وعين المريسة.ويعتبر الطاشناق" أن هذا الطرح غير قابل للتطبيق ويشكل حساسية لكونه يبدو طائفيا"، ويرى" أن الحل الأمثل لمشكلة بلدية بيروت يتمثل في انتخاب أعضاء البلدية على اساس الدوائر ال 12 وهذا من شأنه أن يحقق الإنماء ويحفز على التعاون من أجل بيروت بكل دوائرها".