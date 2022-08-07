خلاف بين مسؤلين روحيين: حجارة... ومنازل من زجاج

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ينقل بعض زوار مقر أحد المسؤولين الروحيين، والمعيّن حديثًا في مركز عمله الجديد، عن خلاف غير ظاهر بين هذا المسؤول وبين سلفه في المنصب نفسه، وهو الذي رشّحه في الأساس لتولي هذه المهمة الحسّاسة والدقيقة في منطقة تُعتبر حسّاسة أيضًا.ويُعتقد أن من بين الأسباب الكثيرة لهذا "الخلاف الصامت"، والذي سيطفو على السطح قريبًا، عدم التوافق على بعض الأمور المادّية العائدة إلى هذا المركز، بحيث سُمعت أصواتهما تعلو في إحدى الأمسيات.وفُهم أن الرجلين تبادلا الإتهامات. فقال الخلف للسلف، وعلى ذمّة الراوي: "يللي بيتو من قزاز ما بيراشق بحجارة".