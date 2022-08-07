29
o
بيروت
33
o
طرابلس
27
o
صور
31
o
جبيل
o
صيدا
31
o
جونية
30
o
النبطية
o
زحلة
35
o
بعلبك
17
o
بشري
31
o
بيت الدين
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
حريق داخل أحد المنتجعات السياحية (صور)
Lebanon 24
07-08-2022
|
01:36
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت مندوبة "لبنان 24" عن قيام عناصر من الدفاع المدني فجر اليوم، باخماد حريق شب في غرفة خاصة بالطاقة الكهربائية، تقع في الطبقة الارضية داخل احد المنتجعات السياحية في كفرعبيدا.
واقتصرت لاضرار على الماديات.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إخماد حريق غرفة داخل منتجع سياحي في حالات واقتصار الأضرار على الماديات
Lebanon 24
إخماد حريق غرفة داخل منتجع سياحي في حالات واقتصار الأضرار على الماديات
07/08/2022 15:44:15
07/08/2022 15:44:15
Lebanon 24
Lebanon 24
حريق بالقرب من احدى محطات الوقود في خراج بلدة الحيصة تسبب بقطع السير
Lebanon 24
حريق بالقرب من احدى محطات الوقود في خراج بلدة الحيصة تسبب بقطع السير
07/08/2022 15:44:15
07/08/2022 15:44:15
Lebanon 24
Lebanon 24
قتلى بينهم أطفال في حريق ببنسلفانيا الأميركية
Lebanon 24
قتلى بينهم أطفال في حريق ببنسلفانيا الأميركية
07/08/2022 15:44:15
07/08/2022 15:44:15
Lebanon 24
Lebanon 24
حريق كبير في المشيرفة - جزين والدفاع المدني بمساعدة طوافة من الجيش اخمده
Lebanon 24
حريق كبير في المشيرفة - جزين والدفاع المدني بمساعدة طوافة من الجيش اخمده
07/08/2022 15:44:15
07/08/2022 15:44:15
Lebanon 24
Lebanon 24
حريق
منتجع سياحي
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
الترقّب كبير.. سعر الدولار قد يهبطُ في هذا التّاريخ!
Lebanon 24
الترقّب كبير.. سعر الدولار قد يهبطُ في هذا التّاريخ!
12:40 | 2022-08-06
06/08/2022 12:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إستنفار إسرائيلي طارئ بسبب لبنان.. ماذا يجري الآن في عرض البحر؟
Lebanon 24
إستنفار إسرائيلي طارئ بسبب لبنان.. ماذا يجري الآن في عرض البحر؟
15:13 | 2022-08-06
06/08/2022 03:13:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خطة "خبيثة" لباسيل يفضحها نائب مقرّب منه.. هذا ما يُحضّره!
Lebanon 24
خطة "خبيثة" لباسيل يفضحها نائب مقرّب منه.. هذا ما يُحضّره!
12:53 | 2022-08-06
06/08/2022 12:53:38
Lebanon 24
Lebanon 24
ردّ من وزارة الطاقة بشأن "ضريبة الطاقة الشمسية".. وتعقيب من "لبنان24"
Lebanon 24
ردّ من وزارة الطاقة بشأن "ضريبة الطاقة الشمسية".. وتعقيب من "لبنان24"
13:45 | 2022-08-06
06/08/2022 01:45:16
Lebanon 24
Lebanon 24
أماكنٌ لن تتخيّل أنّها موجودةٌ في لبنان!
Lebanon 24
أماكنٌ لن تتخيّل أنّها موجودةٌ في لبنان!
02:30 | 2022-08-07
07/08/2022 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
08:00 | 2022-08-07
حال الجامعة اللبنانية من حال أهلها
04:00 | 2022-08-07
لا خطط أو استراتيجيات تُخرج البلد من أزماته... "هستيريا" سياسية تواكب "دولرة" كل القطاعات
07:00 | 2022-08-07
القطاع السياحي يلتقط أنفاسه... "أهلا بهالطلة" أثمرت نتائج مقبولة
05:00 | 2022-08-07
الجميّل: هناك معركة حقيقية ضد ميقاتي وهو منفتحٌ على الحوار مع عون
04:15 | 2022-08-07
مفتي بعلبك_الهرمل لـ"باسيل": ألم تسأم من الإفتراء وتعطيل البلد؟
08:35 | 2022-08-07
صفي الدين: نعمل مع كل المخلصين لنبني وطنا قويا ومستقلا
فيديو
الجميّل: هناك معركة حقيقية ضد ميقاتي وهو منفتحٌ على الحوار مع عون
Lebanon 24
الجميّل: هناك معركة حقيقية ضد ميقاتي وهو منفتحٌ على الحوار مع عون
05:00 | 2022-08-07
07/08/2022 15:44:15
Lebanon 24
Lebanon 24
كأنها تعيش في مكب نفايات: أم تنشر فيديو لغرفة ابنتها.. ملابس مُبعثرة وقمامة على السرير!
Lebanon 24
كأنها تعيش في مكب نفايات: أم تنشر فيديو لغرفة ابنتها.. ملابس مُبعثرة وقمامة على السرير!
08:00 | 2022-08-06
07/08/2022 15:44:15
Lebanon 24
Lebanon 24
روبي تُفاجئ الجمهور بعمرها... وهذا ما تفعله لتبدو أصغر سناً (فيديو)
Lebanon 24
روبي تُفاجئ الجمهور بعمرها... وهذا ما تفعله لتبدو أصغر سناً (فيديو)
05:00 | 2022-08-06
07/08/2022 15:44:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact