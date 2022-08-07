حريق داخل أحد المنتجعات السياحية (صور)

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن قيام عناصر من الدفاع المدني فجر اليوم، باخماد حريق شب في غرفة خاصة بالطاقة الكهربائية، تقع في الطبقة الارضية داخل احد المنتجعات السياحية في كفرعبيدا.



‏واقتصرت لاضرار على الماديات.

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