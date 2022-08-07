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لبنان

داخله سيارة ومجموعة دراجات نارية... النيران تندلع في أحد المستودعات (صور)

Lebanon 24
07-08-2022 | 01:42
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اندلاع النيران داخل أحد المستودعات في بلدة عين بعال، ما ادى الى احتراق موجوداته وهي  سيارة وعدد من الدراجات النارية بالاضافة الى معدات خاصة بالطاقة الشمسية.
 
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حريق

عين بعال

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