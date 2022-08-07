داخله سيارة ومجموعة دراجات نارية... النيران تندلع في أحد المستودعات (صور)

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اندلاع النيران داخل أحد المستودعات في بلدة عين بعال، ما ادى الى احتراق موجوداته وهي سيارة وعدد من الدراجات النارية بالاضافة الى معدات خاصة بالطاقة الشمسية.

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