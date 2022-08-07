Advertisement

لبنان

"حزب الله" برسائل سريعة... لا شيء تغيّر

علي منتش Ali Mantash

|
Lebanon 24
07-08-2022 | 05:00
A-
A+
Doc-P-978497-637954609882056330.png
Doc-P-978497-637954609882056330.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

بتعليق سريع تحدث الامين العام لـ"حزب الله"  السيد حسن نصرالله عن المعارك الحاصلة في غزة بين حركة الجهاد الاسلامي واسرائيل، اذ ان نصرالله يحاول تأجيل موقفه الحاسم والمفصّل في اكثر من موضوع مرتبط بإسرائيل الى خطاب العاشر من محرم حيث سيتناول قضية الحدود البحرية والتطورات المتعلقة بالمفاوضات والوساطة الاميركية الحاصلة.
Advertisement

اهمية تعليق نصرالله على حرب غزة تكمن في شكل اساسي في كون الحزب داخل في صلب التوتر مع تل ابيب في ملف التنقيب عن الغاز، وانه هدد بشكل علني بالذهاب الى الحرب في حال عدم الوصول الى تسوية مرضية والسماح للشركات ببدء التنقيب عن الغاز في البلوكات اللبنانية، وعليه فإن الحزب امام تحدي الاستمرار في تصعيده في ظل انفجار الواقع العسكري في غزة.

يعتقد البعض ان الانفجار العسكري في غزة قد يردع الحزب، اذ انه في حال كان يتوقع ان استهدافه لمنصات الغاز في اسرائيل سيؤدي الى رد محدود اسرائيليا، فإنه اليوم سيؤدي الى حرب مفتوحة على اعتبار ان تل ابيب ستعتبر اي دخول للحزب على خط المعركة في غزة وإن كان من مدخل الحدود البحرية والغاز وهو بالتالي اعلان حرب وتخطي للحدود، وهذا كله، من وجهة نظر بعض المحللين، قد يؤدي الى منع الحزب من القيام بخطواته التي هدد بها.

من هنا جاء كلام نصرالله امس، اذ اكد ان حسابات اسرائيل خاطئة وان الحزب لن يقبل اي تجاوز لقواعد الاشتباك اولا، ولن يقبل ثانيا بأي انتقاص من حقوق لبنان وانه مصر على ما اعلنه سابقا، وهذا يعني ان الحزب مستمر في التحضير لخطواته الميدانية ضد منصات الغاز، وهو سينفذها في حال عدم الوصول الى تسوية.

تأكيد الحزب الاستمرار في معادلاته التي ثبتها في الاسابيع الماضية جاء على لسان اكثر من قيادي في الحزب منهم رئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد الذي اكد ان الحزب يريد تسوية مكتوبة واتفاقا مكتوبا ولن يقبل بأي وعود، وهذا كله يأتي بعد تسريبات عن نية اسرائيل تأجيل الاتفاق مع لبنان والقبول بشروطه الى ما بعد الانتخابات الاسرائيلية منعا لاي تأثير سلبي على نتائجها.

سيكون لـ"حزب الله"  موقف واضح واكثر حسما خلال كلمة امينه العام في يوم العاشر من محرم،  لكن من الواضح ان الحزب اراد وبشكل لا يقبل الشك ان يؤكد ان حرب غزة لن تعيق اي خطوة يريد القيام بها، خصوصا ان الوقت الذي وضعه - ضمنا - للحصول على اجابة شافية من الوسيط الاميركي كاد ينتهي، وعليه سيصبح الحزب امام استحقاق واضح. 

قبل ايام اعتبر نصرالله ان احتمالات الحرب تراجعت بعد ان كانت توازي ٥٠ في المئة عندما وضعت معادلة الغاز في مقابل الغاز، لكن التطورات الحاصلة والتي تطال بشكل مباشر الحسابات الداخلية الاسرائيلية ستزيد احتمالات الاشتباك العسكري الذي قد يفتح الباب على كل الاحتمالات.. 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

علي منتش Ali Mantash

@alimantash
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:00 | 2022-08-07
04:00 | 2022-08-07
07:00 | 2022-08-07
05:00 | 2022-08-07
04:15 | 2022-08-07
08:35 | 2022-08-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website