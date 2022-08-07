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لبنان

​ أسماك نافقة في عكار... هل صحة المواطنين في خطر؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
07-08-2022 | 03:29
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن عثور أحد المواطنين على كميّة من الأسماك النافقة على وجه المياه داخل بحيّرة "عصام فارس" في بلدة بينو العكاريّة.

وفي هذا الاطار، قال المسؤول عن البحيرة السيد  عصام عبدالله لـ "لبنان24" أن هذه امور طبيعيّة خصوصاً أن الأسماك قد كبُرت في السن والعمل جارٍ على إزالتها.
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من جهة ثانية ، أشار وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال "ناصر ياسين" لـ"لبنان 24"  أنه "سيتواصل مع وزارة الزراعة لأخذ عيّنات وفحصها للتأكد من حالة الوفاة".

لبنان

خاص

رادار لبنان24

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