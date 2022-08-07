Advertisement

لبنان

دعموش: أي مماطلة في ملف ترسيم الحدود البحرية لن يثني المقاومة عن موقفها

Lebanon 24
07-08-2022 | 03:45
A-
A+
Doc-P-978515-637954660666327658.jpg
Doc-P-978515-637954660666327658.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 اعتبر نائب رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله" الشيخ علي دعموش أنه "من أهم انجازات المقاومة هو إرساء ثقافة المقاومة بعدما كانت الثقافة السائدة في لبنان هي ثقافة اللامبالاة والاحباط والاستسلام والخضوع للأمر الواقع".
 
وقال خلال المجلس العاشورائي الذي يقيمه الحزب في بلدة الشهابية الجنوبية: "لا يمكن لأي قوة أن تنزع منا هويتنا أو تجعلنا نتراجع أو نستسلم، بل سنستمر في المقاومة حتى تحقيق الانتصارات بإذن الله، واسترداد كامل حقوقنا في البر والبحر والغاز والنفط".
 
وقال: "بفعل ثقافة المقاومة وهذه المقاومة والمعادلات التي أرستها في المواجهة مع الأميركي والاسرائيلي، لم يعد لبنان الحلقة الأضعف، بل أصبح في موقع القوة، وبات يفرض شروطه على العدو بعدما كان العدو يملي شروطه على لبنان".
 
وأوضح أنه "ليس هناك من خيار امام العدو سوى الاذعان للمطالب اللبنانية، لأنها مطالب حق، ولن نقبل بأقل من كامل حقوقنا في مسألة الترسيم وفي مسألة التنقيب عن الغاز واستخراجه"، لافتا إلى أن "المطلوب ليس مجرد ترسيم الحدود البحرية، بل السماح أيضا للشركات بالتنقيب واستخراج النفط"، مؤكدا أن "أي شكل من أشكال المناورة أو المماطلة في هذا الملف، لن يثني المقاومة عن موقفها، بل ستمضي في خياراتها المرسومة".
 
وختم دعموش: "نحن على ثقة بأننا كما انتصرنا على العدو في مثل هذه الأيام من العام 2006، سننتصر في انتزاع حقوق لبنان المائية والغازية والنفطية بإذن الله".
Advertisement
 
(الوكالة الوطنية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:00 | 2022-08-07
04:00 | 2022-08-07
07:00 | 2022-08-07
05:00 | 2022-08-07
04:15 | 2022-08-07
08:35 | 2022-08-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website