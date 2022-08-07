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لبنان
دعموش: أي مماطلة في ملف ترسيم الحدود البحرية لن يثني المقاومة عن موقفها
Lebanon 24
07-08-2022
|
03:45
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اعتبر نائب رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله" الشيخ علي دعموش أنه "من أهم انجازات المقاومة هو إرساء ثقافة المقاومة بعدما كانت الثقافة السائدة في لبنان هي ثقافة اللامبالاة والاحباط والاستسلام والخضوع للأمر الواقع".
وقال خلال المجلس العاشورائي الذي يقيمه الحزب في بلدة الشهابية الجنوبية:
"لا يمكن لأي قوة أن تنزع منا هويتنا أو تجعلنا نتراجع أو نستسلم، بل سنستمر في المقاومة حتى تحقيق الانتصارات بإذن الله، واسترداد كامل حقوقنا في البر والبحر والغاز والنفط".
وقال: "بفعل ثقافة المقاومة وهذه المقاومة والمعادلات التي أرستها في المواجهة مع الأميركي والاسرائيلي، لم يعد لبنان الحلقة الأضعف، بل أصبح في موقع القوة، وبات يفرض شروطه على العدو بعدما كان العدو يملي شروطه على لبنان".
وأوضح أنه "ليس هناك من خيار امام العدو سوى الاذعان للمطالب اللبنانية، لأنها مطالب حق، ولن نقبل بأقل من كامل حقوقنا في مسألة الترسيم وفي مسألة التنقيب عن الغاز واستخراجه"، لافتا إلى أن "المطلوب ليس مجرد ترسيم الحدود البحرية، بل السماح أيضا للشركات بالتنقيب واستخراج النفط"، مؤكدا أن "أي شكل من أشكال المناورة أو المماطلة في هذا الملف، لن يثني المقاومة عن موقفها، بل ستمضي في خياراتها المرسومة".
وختم دعموش: "نحن على ثقة بأننا كما انتصرنا على العدو في مثل هذه الأيام من العام 2006، سننتصر في انتزاع حقوق لبنان المائية والغازية والنفطية بإذن الله".
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(الوكالة الوطنية)
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