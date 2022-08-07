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لبنان

التقدمي دان الاعتداءات الاسرائيلية: لاوسع حملة استنكار

Lebanon 24
07-08-2022 | 03:47
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دان الحزب التقدمي الإشتراكي في بيان، الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة على قطاع غزة و"التي تعكس وحشية الاحتلال وتماديه في قتل المدنيين والاعتداء على حياتهم وأملاكهم في ظل صمت دولي مريب يستغله العدو للتمادي في سياساته العدوانية"، ودعا الحزب إلى "أوسع حملة استنكار والضغط من أجل وقف هذه الاعتداءات بشكل فوري ومحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني".
 
كما دان "حملة الاعتقالات التعسفية التي يقوم بها الاحتلال في مناطق الضفة الغربية وعمليات التعذيب التي تطال الأسرى والمعتقلين"، وإذ تقدم بالتعازي من القوى والفصائل الفلسطينية ومن أسر وعائلات الشهداء الذين سقطوا، شدد على "أهمية الوحدة الوطنية الفلسطينية والتعاون من أجل التصدي لهذا العدوان الإسرائيلي الذي لن يردعه إلا صمود ومقاومة الفلسطينيين".
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