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لبنان

مفتي بعلبك_الهرمل لـ"باسيل": ألم تسأم من الإفتراء وتعطيل البلد؟

Lebanon 24
07-08-2022 | 04:15
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رأى مفتي بعلبك الهرمل الشيخ خالد الصلح أن "الكلام الصادر عن رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بحق موقع رئاسة الحكومة والرئيس المكلف نجيب ميقاتي، كلام فتنوي ورخيص".

وقال في بيان: "إن عهد الذل والفساد والصفقات الذي نعيشه اليوم والذي أوصل لبنان إلى القعر بفعل السياسات الفاشلة التي قادها تيار الافتراء والفتن، بدأ بالأفول". وتابع: "إن الكلام الفاسد الصادر عن رئيس التيار الوطني الحر بحق موقع رئاسة الحكومة مردود عليه. ألم يسأم من الاستقواء والافتراء وتعطيل البلد ومؤسساته!؟". 
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وأضاف: "إننا نأسف من الكلام غير المسؤول لشخصية هي في صلب المسؤولية، بل وندع أخوتنا في الوطن أن يدحضوا كل كلام فتنوي بحق الوطن ويولوا اهتمامهم المواطن اللبناني وشؤون حياته ومعيشته". 

واعتبر انه "لو كانت مسألة جوازات السفر مفتوحة للجميع لسعى إليها كل المواطنون هربا مما يعانون في وطنهم". 

وختم الصلح: "نسأل الله تعالى أن يخفف عن اللبنانيين ما نزل بساحتهم من غلاء وفساد وأن يريحنا من هذه الطغمة الفاسدة في القريب العاجل".
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