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لبنان

هذا ما كشفه وزير الأشغال عن الباخرة الأوكرانية المحملة بالذرة التي كانت متجهة للبنان!

Lebanon 24
07-08-2022 | 04:38
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أشار وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميه في بيان، الى ان "الباخرة  Razoni (sl) التي انطلقت من ميناء أوديس، والمحملة بالذرة، والتي كان من المفترض، وبحسب ما أشيع بأن تكون وجهتها مرفأ طرابلس في لبنان، تغير مسارها قبل وصولها الى وجهتها المعلنة بداية".
 
ولفت الى ان "البيانات المرفقة تشير بأنها تنتظر أمرا جديدا حول تحديد وجهتها الجديدة".
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