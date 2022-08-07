الجميّل: هناك معركة حقيقية ضد ميقاتي وهو منفتحٌ على الحوار مع عون

أكّد المُستشار الإعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي، الأستاذ فارس الجميل في حديثٍ عبر قناة "الجديد" أنّ "المعني بتشكيل الحكومة هو ميقاتي ورئيس الجمهورية ميشال عون حصراً"، معتبراً أن "الهجمة ضد رئيس الحكومة تأتي ضمن معركة افتراضيّة يشنها النائب جبران باسيل"، وقال: "التيار الوطني يرى أن الفراغ الرئاسي قادمٌ لا محالة، وبالتالي يريد فتح جبهة تؤدي إلى الشلل الأكبر".

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وأضاف: "ليس صحيحاً الكلام الذي قيل عن أننا بادرنا الهجمة على التيار الوطني الحر، بل ما حصل هو أن التطاول جاء منه باتجاه ميقاتي. هناك معركة حقيقيّة في وجه الرئيس المكلف لأن هناك قناعة لدى "التيار" بحصول الفراغ الرئاسي".

وسأل: "في شي رئيس حكومة لم يختلف معه التيار الوطني الحر؟ يعني كلن غلطانين وباسيل على حق؟".

وأكمل: "عندما يختلف التيّار مع جميع رؤساء الحكومات فإن ذلك يعني أن "التيار"يختلف مع الطائفة السنيّة والرئيس ميقاتي يمثل الطائفة. ما يتبين هو أنه لا يوجد احترام لموقع رئاسة الحكومة".

وأكد الجميل أن "الرئيس ميقاتي ليس مُتجهاً نحو التصعيد"، مشدداً على أن "الرئيس المكلف منفتح على الحوار مع رئيس الجمهورية من أجل الوصول إلى تشكيل الحكومة".

وفي ما خص الكلام عن مرسوم التجنيس، قال الجميل: "ليس صحيحاً أننا سربنا الأخبار المتعلقة بمرسوم التجنيس، وقد أصدرنا بياناً مقتضباً أكدنا فيه موقفنا من هذا الأمر، والبيان موجود والجميع اطّلع عليه. هذا الموضوع سبق ان طرحه رئيس الجمهورية على رئيس الحكومة فقال الرئيس ميقاتي ان الموضوع غير وارد وانتهى الكلام بين الرئيسين في هذا الموضوع.

ورداً على قول النائب جورج عطالله أن بيانات "التيار" هي لتأديب رئيس الحكومة ومن يكتب البيانات معه قال الجميل: "لا يمكن السماح لأي أحد بالتطاول علينا مهما علا شأنه نحنُ مؤدّبون وأبناء بيوتٍ محترمة وأي تطاول غير مقبول به، والقول بأنه يجب تأديبنا هو كلامٌ مردود".