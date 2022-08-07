الراعي في خطاب ناري: شكّلوا حكومة وانتخبوا رئيساً ليرتاح الشعب!

دعا البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الجهات السياسيّة إلى الهدوء والتعاون من أجل لبنان، مستنكراً الحملات الإعلامية التي تُشنّ بين مختلف المرجعيات السياسية، وقال: "تلك الحملات توتر الأجواء وتؤثر سلباً على مختلف الملفات المالية والاقتصادية والسياسية، كما أنها تنعكسُ سلباً على ملفي تشكيل الحكومة وانتخاب رئيس جديد للجمهورية".

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وخلال ترؤسهِ قدّاس الأحد في المقر الصيفي في الديمان، شدّد الراعي على وجوب معالجة الخلافات السياسية بالحوار الأخلاقي والحكمة بعيداً عن التجريح والإساءات، وأضاف: "في الحقيقة، فإن ما نلمسُه هو أن الهدف من هذه الحملات هو طيّ مشروع تشكيل حكومة والالتفاف على إجراء الانتخابات الرئاسية".

وتابع: "من المعيب جداً أن تبذل السلطة جهداً للاتفاق مع إسرائيل بشأن الحدود البحرية بينما تتقاعس عن المضي قُدماً نحو تشكيل حكومة جديدة".

مع هذا، فقد طالب الرّاعي بتشكيل حكومة فوراً والانطلاق نحو انتخاب رئيس جديد للجمهورية من أجل أن يرتاح الشعب اللبناني، منتقداً بشدة الانقسام السياسي الذي أدى إلى الانحلال السياسي والاجتماعي والاقتصادي.



















