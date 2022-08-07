Advertisement

لبنان

الراعي في خطاب ناري: شكّلوا حكومة وانتخبوا رئيساً ليرتاح الشعب!

Lebanon 24
07-08-2022 | 05:19
A-
A+
Doc-P-978546-637954716785768287.jpg
Doc-P-978546-637954716785768287.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
دعا البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الجهات السياسيّة إلى الهدوء والتعاون من أجل لبنان، مستنكراً الحملات الإعلامية التي تُشنّ بين مختلف المرجعيات السياسية، وقال: "تلك الحملات توتر الأجواء وتؤثر سلباً على مختلف الملفات المالية والاقتصادية والسياسية، كما أنها تنعكسُ سلباً على ملفي تشكيل الحكومة وانتخاب رئيس جديد للجمهورية". 
Advertisement
وخلال ترؤسهِ قدّاس الأحد في المقر الصيفي في الديمان، شدّد الراعي على وجوب معالجة الخلافات السياسية بالحوار الأخلاقي والحكمة بعيداً عن التجريح والإساءات، وأضاف: "في الحقيقة، فإن ما نلمسُه هو أن الهدف من هذه الحملات هو طيّ مشروع تشكيل حكومة والالتفاف على إجراء الانتخابات الرئاسية".
وتابع: "من المعيب جداً أن تبذل السلطة جهداً للاتفاق مع إسرائيل بشأن الحدود البحرية بينما تتقاعس عن المضي قُدماً نحو تشكيل حكومة جديدة".
مع هذا، فقد طالب الرّاعي بتشكيل حكومة فوراً والانطلاق نحو انتخاب رئيس جديد للجمهورية من أجل أن يرتاح الشعب اللبناني، منتقداً بشدة الانقسام السياسي الذي أدى إلى الانحلال السياسي والاجتماعي والاقتصادي. 
 










تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:00 | 2022-08-07
04:00 | 2022-08-07
07:00 | 2022-08-07
05:00 | 2022-08-07
04:15 | 2022-08-07
08:42 | 2022-08-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website