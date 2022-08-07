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لبنان

حادثة مؤسفة في عكّار.. جرارٌ زراعي يقتل أحد المواطنين! (صورة)

Lebanon 24
07-08-2022 | 05:26
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توفيَ المواطن "ع.م." من بلدة البساتين في جبل أكروم، جرّاء انقلاب جرار زراعيّ كان موصولاً بصهريج للمياه.
 
وبحسب مندوبة "لبنان24" في الشمال، فإنّ الحادثة وقعت في خراج بلدة البساتين، وقد باشرت القوى الأمنية تحقيقاتها. 
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