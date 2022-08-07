حادثة مؤسفة في عكّار.. جرارٌ زراعي يقتل أحد المواطنين! (صورة)

توفيَ المواطن "ع.م." من بلدة البساتين في جبل أكروم، جرّاء انقلاب جرار زراعيّ كان موصولاً بصهريج للمياه.

وبحسب مندوبة "لبنان24" في الشمال، فإنّ الحادثة وقعت في خراج بلدة البساتين، وقد باشرت القوى الأمنية تحقيقاتها.