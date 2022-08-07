نداءٌ من شركة "بيبلوس" للكهرباء إلى المشتركين لديها.. ماذا فيه؟

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إذا أصبح مئة بالمئة من المشتركين لديهم عدادات يصبح بامكاننا تأمين اكبر عدد ساعات من التيار ويمكن ان نصل الى 24 ساعة يوميا شرط الالتزام بالتقنين الذاتي".

وأعربت عن أسفها أنه "ما زالت هناك نسبة 5 في المئة من المشتركين يستهلكون الطاقة بواسطة الديجنكتورات ويرفضون تحويل اشتراكهم الى عداد، فهم يستهلكون الطاقة بشكل عشوائي غير مقبول نهائياً، وباحتساب معدل استهلاكهم فإنهم يستهلكون عشرة اضعاف عما يستهلكه المشترك العادي بالعداد".وأعلنت أنه "سيتم تركيب عدادات لهؤلاء المشتركين بمبادرة من الادارة خلال أيام معدودة"، مشيرة إلى أن "من يمتنع عن ذلك ستكون الشركة مضطرة لإلغاء اشتراكه"، وأضاف: "