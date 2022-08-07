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لبنان

إليكم أسماء الفارين الـ31 من نظارة في بيروت (صورة)

Lebanon 24
07-08-2022 | 06:07
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بعد فرار 31 موقوفاً من نظارة رديفة تابعة لمخفر قصر العدل في بيروت، حصل "لبنان 24" على لائحة تتضمن أسماء السجناء الفارين، وهم:
 
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