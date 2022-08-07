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لبنان

بعد فرار 31 موقوفاً.. ماذا أعلنت قوى الامن؟

Lebanon 24
07-08-2022 | 06:39
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أعلنت قوى الأمن الداخلي عبر حسابها على "تويتر"، أنّه "فجر اليوم ٧-٨-٢٠٢٢، تمكَّن ٣١ موقوفاً من الفرار من النظارة تحت جسر قصر عدل بيروت.
 
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وقالت إنّها أعطت الاوامر الفورية لتوقيفهم، والتحقيق جار باشراف القضاء المختص.
 
 
وكان "لبنان 24" ذكر أنّ 31 موقوفا، هربوا من نظارة رديفة لقصر العدل في بيروت. لقراءة الخبر الرجاء الضغط هنا
 
كذلك، عمم "لبنان 24" أسماء الموقوفين الفارين. لقراءة الخبر، الرجاء الضغط هنا
 
 
 
 

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