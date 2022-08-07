بعد فرار 31 موقوفاً.. ماذا أعلنت قوى الامن؟

أعلنت قوى الأمن الداخلي عبر حسابها على "تويتر"، أنّه " فجر اليوم ٧-٨-٢٠٢٢، تمكَّن ٣١ موقوفاً من الفرار من النظارة تحت جسر قصر عدل بيروت.

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