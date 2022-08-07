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لبنان

للطلاب الناجحين في الإمتحانات الرّسمية.. إليكم هذا البيان

Lebanon 24
07-08-2022 | 06:46
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ذكر المدير العام للتربية رئيس اللجان الفاحصة عماد الاشقر، بالاعلان الذي أصدره في الاسبوع الماضي، عن فتح المجال للطلاب الناجحين في شهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة في امتحانات العام 2022، المسافرين إلى الخارج حصرا، للحصول على إفادات النجاح، من طريق التقدم بطلب إلى دائرة الامتحانات الرسمية - مركز بئر حسن، يوم غد الاثنين في 8 من الحالي، وملء الاستمارة المخصصة لذلك، بحسب النموذج الآتي:
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الجمهورية اللبنانية

وزارة التربية والتعليم العالي

المديرية العامة للتربية

دائرة الامتحانات الرسمية

جانب دائرة الإمتحانات الرسمية،

الموضوع: طلب إفادة نجاح في امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام 2022 بداعي السفر

أرجو إعطائي إفادة نجاح في امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام 2022 بداعي السفر وفقاً  للمعلومات التالية:

الإسم الثلاثي:

محل وتاريخ الولادة:

رقم الهاتف:

الفرع:

المدرسة المنتسب إليها:

المحافظة:

تاريخ تقديم الطلب:

توقيع المستدعي:
 
أضاف: "يطلب من مقدم الطلب أعلاه إرفاق المستندات التالية للحصول على إفادة نجاح في امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام 2022 بداعي السفر والدراسة خارج لبنان: صورة عن الهوية أو إخراج القيد، صورة عن بطاقة الترشيح، قبول الجامعة خارج لبنان وتذكرة السفر أو حجز السفارة. يقدم الطلب في دائرة الامتحانات الرسمية - مركز بئر حسن بواسطة صاحب العلاقة أو احد أفراد عائلته ويتم استلام إفادة النجاح في المركز المذكور. يهمل كل طلب لا يحمل المعلومات الصحيحة أو ينقصه أي من المستندات المذكورة أعلاه لنيل إفادة النجاح".
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