أبو فاضل يُعلّق على تغريدة باسيل: "شفط الـ46 مليار دولار وصفر كهرباء"

علّق الكاتب والمحلل السياسي المحامي جوزيف أبو فاضل على تغريدة رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، وقال عبر حسابه على "تويتر":



Advertisement والمسلمين ولبنان ومؤسساته وشفط ال٤٦مليار$ وصفركهرباء وتهريب البنزين والمازوت والخبز..

قال حذار قال!

"باسيل: حذار الأقصى". "باسيل وعمه وتياره يستغبي الناس، لم يزر أو يسأل أو"يحذر"عن بكركي والبطريرك وعودة والمسيحيين والموارنةوالمسلمين ولبنان ومؤسساته وشفط ال٤٦مليار$ وصفركهرباء وتهريب البنزين والمازوت والخبز..قال حذار قال!"باسيل: حذار الأقصى".

وكان باسيل كتب عبر حسابه على "تويتر"، تغريدة قال فيها:

"تدفع فلسطين ثمن وحدة الاسرائليين وتدفع مضاعفاً ثمن انقسامهم! ما ذنبنا جميعاً لنكون فدية انشاء اسرائيل ونكون ايضاً ضحية انحلالها؟ ليتوقف حكامها عن استخدام الفلسطينيين صندوق بريد انتخابي. لن يكون استقرار الا بسلام حقيقي، ركيزته دولة فلسطين، بعاصمتها القدس وبشعبها العائد. حذار الاقصى".