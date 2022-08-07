29
o
بيروت
33
o
طرابلس
27
o
صور
31
o
جبيل
o
صيدا
31
o
جونية
30
o
النبطية
o
زحلة
35
o
بعلبك
17
o
بشري
31
o
بيت الدين
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
نعيم قاسم يتحدّث عن الحقوق البحريّة... وهذا ما قاله حول الردّ على إسرائيل
Lebanon 24
07-08-2022
|
07:47
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد نائب الأمين العام ل"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم ان "المقاومة لا يمكن الاعتداء عليها من دون أن ترد الرد المناسب الذي يصل إلى تل ابيب وغيرها، ويعلّم الإسرائيلي أن زمن الاعتداء دون رد قد ولى وانتهى".
Advertisement
وخلال المجلس العاشورائي المركزي في مقام السيدة خولة في بعلبك، في حضور الوزير السابق حمد حسن، مسؤول منطقة البقاع في "حزب الله" حسين النمر، الامين العام لحزب"البعث العربي الإشتراكي" علي يوسف حجازي، اعتبر ان "أميركا ومن معها، يغطون جرائم إسرائيل، ولو كانت الحادثة من فلسطين باتجاه إسرائيل، لقامت الدنيا ولم تقعد بالاستنكارات، ولكن لان الحادث بإجرام اسرائيل، هناك تأييد عالمي، ويا ليتنا نسمع من القوى السياسية في لبنان استنكارات لاعتداءات اسرائيل، كما تفعل وتطبل وتزمر عندما يكون هناك اعتداء على أي أحد في العالم، على الأقل هذا الجار الفلسطيني هو صاحب حق وهناك اعتداء اسرائيلي حقيقي عليه".
وقال: "لم يتمكنوا في لبنان من تفكيك ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة، ولم تنجح عقوبات أمريكا وحصارها بإحداث الفتن وتعطيل سلطة لبنان، ولم يتمكنوا من إثارة القلاقل بين الشعب والمقاومة".
وتابع: "كانوا يظنون أن بإمكانهم تغيير المعادلة بسلطات الشارع وبتقريب الانتخابات النيابية وتقليص مدة رئاسة الجمهورية، فلم يتمكنوا من ذلك، فراهنوا على الانتخابات النيابية بأنها هي الحاسمة، لكن صدموا ان الانتخابات جاءت لتؤكد مكانة المقاومة وانصارها وحلفائها، وبعض الذين يشتغلون بالاحصاءات اشاروا إلى أن نواب حزب الله بلغ عدد أصواتهم التفضيلية حوالي 400 ألف صوت من أصل مليون و900 ألفا، يعني ما بين 21 و 22 % وإذا جمعنا أصوات حزب الله مع اصوات الحلفاء، فنصل إلى ما يقارب ال50 % من عدد الأصوات، أما ال50 %" الباقية، فجزء منهم يقولون 14 آذار، وجزء من المستقلين، وجزء جماعة النواب الجدد. لقد أصبح واضحا أن حزب الله له حضور قوي شعبي وسياسي، غير موضوع الحضور المقاوم الذي له علاقة بمواجهة اسرائيل، وهذا مؤشر على استحواذ خياراتنا الوطنية مع حلفائنا على رضى الناس، في مقابل اتباع السفارة الامريكية ومشاريعها".
وسأل: "كيف تحررون الأرض المحتلة من الثروات البحرية والنفطية والغازية اذا لم تكن المقاومة موجودة، أنصار الديبلوماسية فشلوا خلال 22 سنة من عام 1978 إلى سنة 2000".
وأضاف: "أتحداهم ان يبينوا لنا فرصة واحدة عملية خدموا فيها تحرير لبنان، وإذا كنتم تقبلون لإسرائيل على أن لا يكون التحرير بيد حزب الله، فكبيرة عليكم، لأننا شركاء في مركب واحد، وهذا الوطن للجميع، ولن نسمح لأحقادكم غير المبررة ان تغرق سفينة الوطن".
ورأى ان "كل شبر استرجعه لبنان من إسرائيل ببركة المقاومة وتضحيات أبناء المقاومة، وإن شاء الله يسترجع لبنان حقوقه البحرية والنفطية والغازية، بتضافر هذه الجهود، رغم كل الظروف التي تحيط بنا، وسنبقى نعمل بالتلازم بين حضور المقاومة وحضورنا السياسي والعملي في الدولة بالإصلاح، وحضورنا بين الناس ببلسمة معاناتهم، ولن نتراجع ولن نتأخر مهما كانت الصعوبات والعقبات، لأننا نتحمل مسؤولية هذا الشعب".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
الترقّب كبير.. سعر الدولار قد يهبطُ في هذا التّاريخ!
Lebanon 24
الترقّب كبير.. سعر الدولار قد يهبطُ في هذا التّاريخ!
12:40 | 2022-08-06
06/08/2022 12:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إستنفار إسرائيلي طارئ بسبب لبنان.. ماذا يجري الآن في عرض البحر؟
Lebanon 24
إستنفار إسرائيلي طارئ بسبب لبنان.. ماذا يجري الآن في عرض البحر؟
15:13 | 2022-08-06
06/08/2022 03:13:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خطة "خبيثة" لباسيل يفضحها نائب مقرّب منه.. هذا ما يُحضّره!
Lebanon 24
خطة "خبيثة" لباسيل يفضحها نائب مقرّب منه.. هذا ما يُحضّره!
12:53 | 2022-08-06
06/08/2022 12:53:38
Lebanon 24
Lebanon 24
ردّ من وزارة الطاقة بشأن "ضريبة الطاقة الشمسية".. وتعقيب من "لبنان24"
Lebanon 24
ردّ من وزارة الطاقة بشأن "ضريبة الطاقة الشمسية".. وتعقيب من "لبنان24"
13:45 | 2022-08-06
06/08/2022 01:45:16
Lebanon 24
Lebanon 24
أماكنٌ لن تتخيّل أنّها موجودةٌ في لبنان!
Lebanon 24
أماكنٌ لن تتخيّل أنّها موجودةٌ في لبنان!
02:30 | 2022-08-07
07/08/2022 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
08:00 | 2022-08-07
حال الجامعة اللبنانية من حال أهلها
04:00 | 2022-08-07
لا خطط أو استراتيجيات تُخرج البلد من أزماته... "هستيريا" سياسية تواكب "دولرة" كل القطاعات
07:00 | 2022-08-07
القطاع السياحي يلتقط أنفاسه... "أهلا بهالطلة" أثمرت نتائج مقبولة
05:00 | 2022-08-07
الجميّل: هناك معركة حقيقية ضد ميقاتي وهو منفتحٌ على الحوار مع عون
04:15 | 2022-08-07
مفتي بعلبك_الهرمل لـ"باسيل": ألم تسأم من الإفتراء وتعطيل البلد؟
08:42 | 2022-08-07
موسى: هروب السجناء من سجن العدلية تحوم حوله الكثير من الأسئلة
فيديو
الجميّل: هناك معركة حقيقية ضد ميقاتي وهو منفتحٌ على الحوار مع عون
Lebanon 24
الجميّل: هناك معركة حقيقية ضد ميقاتي وهو منفتحٌ على الحوار مع عون
05:00 | 2022-08-07
07/08/2022 15:48:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كأنها تعيش في مكب نفايات: أم تنشر فيديو لغرفة ابنتها.. ملابس مُبعثرة وقمامة على السرير!
Lebanon 24
كأنها تعيش في مكب نفايات: أم تنشر فيديو لغرفة ابنتها.. ملابس مُبعثرة وقمامة على السرير!
08:00 | 2022-08-06
07/08/2022 15:48:00
Lebanon 24
Lebanon 24
روبي تُفاجئ الجمهور بعمرها... وهذا ما تفعله لتبدو أصغر سناً (فيديو)
Lebanon 24
روبي تُفاجئ الجمهور بعمرها... وهذا ما تفعله لتبدو أصغر سناً (فيديو)
05:00 | 2022-08-06
07/08/2022 15:48:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact