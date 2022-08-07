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لبنان

بيان لرئيس العمليات في شركة "طيران الشرق الأوسط"... ماذا جاء فيه؟

Lebanon 24
07-08-2022 | 08:22
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أعلن رئيس العمليات في شركة طيران الشرق الأوسط في بيان اليوم، عن الأوضاع المستجدة في الشركة. وجاء فيه:
 
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طيران الشرق الأوسط

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