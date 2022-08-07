صفي الدين: نعمل مع كل المخلصين لنبني وطنا قويا ومستقلا

Advertisement

أكد رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله" السيد هاشم صفي الدين أننا "وفاء لتاريخ شهدائنا ومقاومتنا والتزاما بأننا ان شاء الله سنبقى المقاومة القوية والأبية والعزيزة والكريمة والمنتصرة وسنبقى المقاومة التي تحمل راية أبي عبد الله الحسين في الميدان وفي الجهاد وفي قهر العدو وهزيمته وفي تحقيق الأهداف الإلهية الكبرى لأننا على هذا العهد مع شهدائنا مع من مضى ومسؤوليتنا وواجبنا أن نستمر على هذا الطريق وعلى هذا المنوال لا نبدل ولا نعدل".كلام صفي الدين جاء خلال كلمة له في المجلس العاشورائي الذي يقيمه "حزب الله" في بلدة سحمر، بحضور لفيف من العلماء وحشد من الأهالي، وقال: "استراتيجياتنا المقررة في حزب الله أن هذه المقاومة وأن شعب المقاومة الأبي وأن أتباع سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين في هذا البلد نعمل لكي يبقوا مقاومين أبطالا أعزاء أصحاب نفوس أبية لأبنائنا ولأحفادنا ولأبناء أحفادنا ولأحفاد أحفادنا الى ما شاء الله".وتابع: "إن الأميركيين ومن معهم حتى الآن لم يفهموا هذه المقاومة، ونحن كل ما نريده هو أن يحل عنا احتلالهم وتحل عنا مساوئهم وقبائحهم، ويدهم إذا ما بقيت تمتد على ثرواتنا وبلدنا وخيراتنا ومصالحنا، فالأكيد أننا سنبقى نقاوم حتى نقطعها بإذن الله تعالى".وقال: "إن شيفرة حزب الله وقوة وسر وعظمة وانتصارات حزب الله، كل هذه الخيرات والبركات هي من سيد الشهداء ابي عبدالله الحسين، هذه هي الشيفرة لنا"، مضيفا "نحن على ثقة كاملة وتامة أن ما تحقق إلى الآن هو خير كبير وعميم وعظيم جدا، وأن ما سيتحقق في المستقبل يجب أن نثق أولا بالله ويجب أن نثق بديننا وبهويتنا وقيمنا وبخيارنا ومسارنا وبمقاومتنا وأن نثق بأنفسنا وأن نثق بأن ما عندنا عظيم جدا جدا".وتابع: "نحن نعمل مع كل المخلصين من أجل أن نبني وطنا قويا ومقتدرا ومستقلا، وطنا يحافظ على ثرواته وهويته الحقيقية ونحفظ فيه مستقبل أبنائنا بالعلم والمعرفة والدراية، ونحن قادرون على ذلك ولدينا تجربة بذلك".وختم صفي الدين: "يجب أن نكون في كل ساحات المسؤولية حينما يكون المطلوب أن نجاهد فنجاهد ونقاتل ونضحي، وحينما يكون المطلوب أن نكون مجتمعا متكافلا فنكون مجتمعا متكافلا ومتعاونا وأعداؤنا يظهرون قدراتهم وقوتهم العسكرية والأمنية والسياسية، بلا شك نحن نعلم أن لديهم قدرات كبيرة لكننا نعلم أيضا أن تجربتنا أثبتت أن كل هذه القدرات هزمناها وبإمكاننا أن نهزمها بالتوكل على الله، كل هذا لأننا كنا مع الحسين ولأجل هذا سنبقى مع الحسين".