موسى: هروب السجناء من سجن العدلية تحوم حوله الكثير من الأسئلة

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اعتبر رئيس لجنة حقوق الانسان النائب ميشال موسى في بيان، أن "هروب السجناء من سجن العدلية امر غير مقبول، تحوم حوله الكثير من الأسئلة. فكيف لهذا العدد الكبير من المساجين الهرب من مكان مفترض ان يكون محروسا أمنيا وهو اصلا مقفل بصفائح من الحديد؟"وطالب موسى "باقفال هذا السجن فورا"، كما طالب "القضاء بتسريع المحاكمات للمساجين غير المحكومين وهو مطلب مزمن لتخفيف الاكتظاظ في السجون".