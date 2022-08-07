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لبنان

في وضح النهار دخلوا إلى محله وأطلقوا النار عليه... إليكم تفاصيل ما جرى في الهرمل!

Lebanon 24
07-08-2022 | 08:47
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ المواطن السبعيني أحمد التالا، تعرّض لعملية سطو مسلح في وضح النهار، من قبل ثلاثة أشخاص ملثمين أثناء تواجده في محله لبيع الأدوات الكهربائية، في محلة السبيل، وسط مدينة الهرمل.
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وفي التفاصيل، دخل الملثمون الثلاثة، وأطلقوا النار عليه وأصابوه إصابة بالغة في البطن، وسرقوا أمواله، وفروا بسيارة رباعية الدفع الى جهة مجهولة. فيما تمّ نقل المصاب الى احد مستشفيات المنطقة.
 
 
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